In attesa di definire l'acquisto del messicano Jorge Sanchez, che dovrebbe arrivare in prestito con opzione d'acquisto fissata a 4 milioni di euro, il Porto potrebbe pescare ancora dalla rosa dell'Ajax: l'obiettivo, riporta Record, è quello di riportare "a casa" Francisco Conceição, che era stato ceduto un anno fa per 5 milioni ma non ha reso secondo le aspettative, complice l'ultima complicata stagione vissuta dal club di Amsterdam. Solo 28 presenze, quasi tutte da subentrato, con un gol e tre assist a referto; adesso potrebbe tornare in Portogallo per rinforzare la squadra di papà Sergio.