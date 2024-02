Momento difficile per: dopo i burrascosi giorni che hanno visto rimandare l'arrivo a Milano per le visite mediche con l', l'attaccante iraniano ora deve fare i conti con un infortunio che, con ogni probabilità, lo mette fuori gioco per la UEFA Champions League.- Taremi infatti, salvo colpi di scena,, in programma mercoledì 21 febbraio all'Estádio do Dragão. A renderlo noto è il Porto: i Dragoes hanno infatti comunicato che il classe '92, nel corso dell'allenamento di domenica, ha rimediato un. L'iraniano, che era già stato lasciato in panchina nel corso della partita di sabato contro l'Estrela Amadora, sarà sottoposto a cure e non ci sarà contro i Gunners.