Numerosi sostenitori dell'Inter non sono riusciti ad entrare allo stadio Do Dragao di Porto nei settori riservati al pubblico di casa. È la coda del caso biglietti che sembrava risolto a poche ore dal match di ritorno degli ottavi di finale di Champions. La realtà invece, ai cancelli dell'impianto portoghese, è stata ben diversa: numerosi sostenitori nerazzurri ancora fuori dallo stadio e confusione (e pure tante persone ammassate con conseguenti rischi).



LA FACCENDA - Nel pomeriggio si era mossa pure l'Inter ma non c'è stato nulla da fare: escluso il settore ospiti (lì tutto e filato liscio), solo pochi interisti sono riusciti ad entrare nelle tribune di casa. Ciò nonostante lo sforzo del club di Viale della Liberazione per risolvere la faccenda: tutto vano. Il caos era scoppiato dopo che le autorità portoghesi avevano giudicato il match ad alto rischio, invitando i tifosi del club meneghino muniti di biglietto non nel settore ospiti a presentarsi senza alcun riferimento al proprio club.