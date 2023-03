Follia. Quello che hanno fatto ieri il servizio di sicurezza e le forze dell'ordine ai tifosi dell'Inter poteva finire in tragedia. Sono centinaia i supporters nerazzurri, in possesso di regolare biglietto acquistato sul sito ufficiale del Porto, che sono stati prima ammassati, schiacciati, sulle scale del settore ospiti, poi costretti a lasciare il Do Dragao. Il motivo? Il divieto imposto dal club portoghese “per ragioni di sicurezza” di occupare zone dello stadio diverse dalla tribuna riservata agli ospiti. Queste le loro storie:







BIGLIETTI RIVENDUTI? - Secondo Repubblica sono decine denunciano sui social un trattamento rude da parte di forze dell’ordine e personale dello stadio. E c’è chi avanza un sospetto grave: «I nostri biglietti, già acquistati, sono stati ritirati dal club e rivenduti ai tifosi di casa».



IL COMUNICATO DELLA UEFA - "La UEFA è stata informata che un gran numero di tifosi ospiti ha acquistato i biglietti nei settori di casa dello stadio. I regolamenti UEFA stabiliscono che il 5% della capienza dello stadio deve essere fornito alla squadra ospite in un'area riservata per i propri tifosi. La responsabilità per la gestione sicura e protetta degli spettatori e la relativa politica di emissione dei biglietti sono determinate dall'organizzatore della partita e dalle autorità competenti. Le misure di mitigazione sono state discusse tra i due club. La UEFA sta attualmente esaminando la questione".