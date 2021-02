Per fortuna Chiesa ci ha messo una toppa gigante. Perché altrimenti la Juve avrebbe avuto un piede e mezzo fuori dalla Champions. Clamorosi gli errori di Bentancur e Szczesny, impalpabile Cristiano Ronaldo, pessimo l'approccio sia al primo che al secondo tempo. E Sergio Conceicao dà una severa lezione ad Andrea Pirlo. Queste le pagelle di Calciomercato.com.il Porto non subiva un gol dalla prima giornata di Champions, il merito è anche suofa il suo con ordine, poi si accende e Alex Sandro lo guarda sfrecciare: un muro su cui la Juve va puntualmente a sbattere: questa volta non è costretto nemmeno a usare le cattivequando spinge dimostra di avere un bel motore: tiene in costante apprensione Alex Sandro (45' sttaglia e cucecentrocampista completo, qualità al servizio della squadra (45' stse serve sa coprire le spalle a Zaidu (12' stentra sul 2-0, deve solo badare al sodo)fa a sportellate con i centrali bianconeri, ha una palla buona e la butta in rete (21' st: porta a dare ulteriore densità a metà campo)il gol è un regalo, ma riuscire a farsi trovare pronti dopo un minuto è un grande meritoAll.: la incarta alla perfezione, il gol del vantaggio permette di portare avanti il piano partita con ancor più convinzione, il raddoppio dimostra che sa i problemi della Juve nell'accendersi.l'errore è di Bentancur, ma lui è gravemente poco reattivo e pure in seguito appare frastornato: forse l'unico che riesce a salvarsi anche in questa ocasione: stranamente in difficoltà, spesso in ritardo ed è fuori fase pure in occasione del 2-0dura mezz'ora o poco più, ci risiamo... In ogni caso non può essere lui a fare il playmaker (34' ptporta in campo quella cattiveria che sembrava mancare fino a quel momento, ma anche lui è in ritardo quando segna Marega): ha tutta la fascia in fase di spinta come ai bei tempi, ma non la ara più come ai bei tempi. E viene infilato con irrisoria facilità sul 2-0: non azzanna l'avversario come dovrebbe, resta l'unico a rendersi pericoloso con un tiro parato e un gol di vitale importanza.ci sono errori ed errori, quello di questa sera dopo pochi secondi è ingiustificabile e può anche segnare un'intera ragionesempre le stesse cose, senza particolari errori ma anche senza riuscire a prendere per mano la squadra. Rimane pure lui a guardare quando il Porto raddoppia. Eppure atleticamente sembra tra i più in forma e alla fine pesca l'assist perfetto per Chiesa.il lavoro è sempre lo stesso, ma lo esegue con ritmi troppo compassati. È in difficoltà, lo si vede pure quando il Porto raddoppia (18' stquando entra la frittata è fatta, la Juve ha bisogno di ampiezza ma lui finisce nell'imbuto, però è con lui che si accende qualcosa)un po' a sinistra, un po' a destra, un po' sulla trequarti, mai in area. Impalpabile (32' stin tutto il primo tempo si nota per un urlo cacciato dopo un calcione subito e per un doppio passo coreografico ma senza vie d'uscita. Nella ripresa invece per qualche cenno di insofferenza e per la protesta plateale a tempo scaduto invocando il rigore.All.l'approccio, l'approccio, l'approccio. Di questo si parla e si riparla. E la Juve entra in campo come se dovesse fare un'amichevole in famiglia. Per certi versi la rete del 2-0 è pure più grave. L'errore che porta all'1-0 può tagliare le gambe, ma per vedere una reazione contro un Porto, organizzato ma modesto, si dovrà attendere la gara di ritorno