Porto-Juventus 2-1

Marcatori: pt 2' Taremi (P); st 1' Marega (P), 37' Chiesa (J).

Assist: st 1' Manafa (P), 37' Rabiot (J).

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona (42' st Loum), Uribe, Oliveira (42' st C. Conceicao), Otavio (12' st Luis Diaz); Marega (21' st Grujic), Taremi. A disp. Diogo Costa, Romario, Joao Mario, Felipe Anderson, Martinez, Evanilson, Nanu, Sarr. All. S. Conceicao.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (34' pt Demiral), Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie (18' st Morata); Kulusevski (32' st Ramsey), Ronaldo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Dybala, Bonucci, Bernardeschi, Frabotta, Di Pardo, Fagioli. All. Pirlo.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).

Ammoniti: st 18' De Ligt (J), 36' Danilo (J), 43' Demiral (J), 47' Alex Sandro (J).