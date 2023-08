Il Porto è un osso duro in sede di trattativa. Lo sanno tutti in giro per l'Europa e, visti i tempi che corrono, anche oltre. Chiedere per informazione all'Al-Nassr, che è riuscito a strappare Otavio alla formazione di Conceiçao ma a carissimo prezzo: 60 milioni di euro. E lo sanno perfettamente anche quei club italiani che in passato hanno avuto a che fare col presidente Pinto da Costa, che spesso e volentieri ottiene esattamente ciò che vuole. Quasi 25 milioni di euro dall'Inter per Ricardo Quaresma, Alex Sandro alla Juve per circa 30, fino ai 38 milioni sborsati dal primo Milan post-berlusconiano nell'estate del 2017 per André Silva. Una storia di operazioni concluse a colpi di milioni di euro che hanno contributo ad alimentare la fama del Porto e che spiegano perché anche nella vicenda Taremi - indipendentemente da come finirà - il club rossonero non avrà vita facile.