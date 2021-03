L'eliminazione della Juventus dalla Champions League contro il Porto continua a far discutere. In particolare, hanno scatenato diverse polemiche le parole scritte dallo speaker ufficiale dello stadio Do Dragao, Fernando Saul, in due storie pubblicate e poi rimosse dal suo account Instagram: ​"Ci siamo vendicati di Basilea (dove la finale di Coppa delle Coppe del 1984 terminò 2-1 per i bianconeri, ndr) contro i ladri italiani, ci siamo vendicati del maiale Ronaldo per quello che ha fatto al Dragao. Che razza orgogliosa, questo è il Porto. Ora aspetto il video di Dolores (la madre dell'attaccante portoghese, ndr) e degli altri 'sdentati' della famiglia”.