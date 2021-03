Chancel Mbemba, difensore del Porto, ha parlato dopo la vittoria contro la Juventus, svelando un particolare nella preparazione della partita. Sul gol del 2-2, siglato da Sergio Oliveira su punizione, ha detto: “Abbiamo visto nei video come la Juve si comportava nelle punizioni a sfavore dal limite. Abbiamo notato che in barriera saltano sempre. Così abbiamo lavorato su questo in allenamento. Il gol del 2-2 che ci fa passare il turno è il frutto del nostro lavoro”.