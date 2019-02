Il Porto ha multato e sanzionato il difensore Eder Miliato, obiettivo di mercato della Juventus, ma vicinissimo al Real Madrid. Il motivo? Il brasiliano ha violato le regole di codice di disciplina interne al club per aver preso parte e fatto tardi in discoteca al party del suo amico Luizao, anche lui tesserato per il Porto, ma nelle giovanili.