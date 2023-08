Prosegue il mercato faraonico dell'Al-Nassr. Dal campionato portoghese arrivano nuovi segnali riguardanti un colpo che i sauditi stanno per mettere a segno. Il centrocampista Otavio non è infatti stato inserito nell'elenco dei convocati per il match di oggi contro la Farense. Il giocatore è ad un passo dal raggiungere Brozovic e Ronaldo in Saudi League.