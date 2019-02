Pepe, difensore del Porto, avversario in Champions della Roma, parla in vista della sfida contro il Benfica: "Comunque vada contro il Benfica, il campionato non finirà qui. Non saremo campioni dopo questa gara, ma possiamo fare un passo importante verso il nostro obiettivo, ovvero vincere il campionato. Siamo al 1° posto e abbiamo il vantaggio di giocare in casa. Dobbiamo giocare come sappiamo ed essere noi stessi. Abbiamo già avuto la possibilità di eliminare il Benfica nella Coppa di Lega".



SULLA CHAMPIONS - "​Le competizioni in cui è presente il club sono sempre importanti. Combatteremo sempre fino all'ultimo secondo per vincere. È ciò che la gente richiede e questo è ciò che vogliamo. Chiunque sia qui vuole vincere più titoli possibili".