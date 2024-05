Getty Images

Porto, Pepe è ai saluti: Villas Boas gli ha dato il benservito

un' ora fa



Si chiude un 'era al Porto, quella di Pepe. A 41 anni il difensore portoghese lascerà il club dove ha giocato dal 2004 al 2007 e dove è tornato negli ultimi cinque anni. Il suo contratto non sarà rinnovato, come riporta Record, anche perché il suo sponsor principale, Pinto da Costa, non è più il presidente della squadra di Oporto, essendo stato sostituito da André Villas-Boas.



L'ex Real Madrid è ora al bivio. Dopo l'Europeo, che disputerà con il Portogallo, dovrà decidere il suo futuro e se continuare o meno a giocare.