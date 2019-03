L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta con il Porto in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni.



Conceiçao ha detto che dovranno giocare senza fretta, lei cosa dice?

"Lui fa bene a parlare così, perché è una partita lunga. Ribadisco che sarà importante una grande fase difensiva per noi".



Marcano può giocare? Lei in partite di così alto livello ha spesso fatto giocare Florenzi alto...

"Tutto è possibile, ma nemmeno i miei giocator sanno la formazione. Non dirò chi giocherà domani, voglio vedere le loro facce domani per decidere chi se la sente di fare questa battaglia".



E' una partita limite per la sua panchina, che stato d'animo ha?

"Da quando mi sono seduto su questa panchina inizia il momento difficile. Non conta il mio futuro, domani gioca la Roma e l'interesse comune del tifoso dovrebbe solo riguardare il passaggio del turno. Il mio pensiero va alla mia squadra e non a me stesso. Domani non gioco io, non è la mia partita".



Ti senti supportato come prima, è il momento più difficile?

"Il momento più difficile è sempre quello che deve venire. Il derby ha influito sul morale generale, non aiuta ma noi dobbiamo pensare a questa come la partita della vita. Ovvio che essere supportato è fondamentale, non lo è essere sopportato. Metterò in campo chi pensa di poter fare una gara di grandissimo livello come già accaduto in Champions".



Giocatori che hanno mostrato difficoltà sabato, pagheranno domani?

"Se parliamo di singoli sbagliamo. Il concetto è legato al collettivo che ha sbagliato l'approccio, in primis l'allenatore. Non è una questione di bocciature, ma di scelte che si legano a tanti elementi e tanti aspetti. Fisici, ma soprattutto psicologici. Deve giocare chi ha la testa più libera, e chi ha più voglia di rivalsa".



Le darebbe fastidio la presenza di Sousa domani qui allo stadio?

"No, un conto è fare dichiarazioni antipatiche. Vedere partite in giro fa parte del nostro lavoro, potrebbe accadere anche a me. Non ci vedo nulla di male, ma perché ci sarà?".