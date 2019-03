È la partita da dentro o fuori. Per la Roma, che sogna di ripetere il cammino in Champions della scorsa stagione e che deve riscattare la sconfitta nel derby, e per Di Francesco, sempre più in bilico sulla panchina. Queste le parole del tecnico e di Diego Perotti in vista del match.



Di Francesco a Sky

“Domani col Porto giocheremo con il 4-3-3. Il mio futuro non è importante in questo momento, è più importante la qualificazione agli ottavi”.