AFP via Getty Images

Non basta il gol di Celik ai giallorossi per superare i portoghesi. Svilar ha delle colpe sul gol di Moura, brutta gara di Dovbyk e Pellegrini. Bene Baldanzi e Mancini. Da valutare Dybala che è uscito per un colpo al ginocchio destro. All’Olimpico il 20 febbraio serve una vittoria e un arbitro meno nervoso.Diogo Costa 6.5Djalo 6Perez 6Otavio 5.5Joao Mario 6Eustaquio 6Varela 6Muora 7Borges 6Omorodion 6Vieira 6Varela 6Namaso 6Allenatore: Anselmi 6,55 – Sbaglia sul gol del Porto. Si trovava troppo avanti alla linea di porta e viene beffato.

6,5 – Titolare per la terza gara di fila come centrale di destra. Un controllo sbagliato rischia di far male alla Roma ma il Porto non ne approfitta. È bravo nel trovare il gol (il primo con la maglia giallorossa)6,5 – Con Hummels fuori forma e diffidato torna lui al centro come a Venezia. Tiene a bada Omorodion senza sbavature6 – Un muro in difesa e sbaglia poco sempre. Per Ranieri è un titolarissimo e gioca di nuovo tutta la partita.5,5 – Da una sua svirgolata nei primi minuti parte un contropiede pericoloso per il Porto. Appare un po’ scarico rispetto alle scorse uscite, prende anche un giallo che lo terrà fuori dal match di ritorno (dal 46’6: qualche buona giocata in fase difensiva)

6 – Lotta come sempre in mezzo al campo e non si risparmia mai. Prende un giallo dubbio e Ranieri lo sostituisce. (dal 46’ Pisilli 5.5: poca precisione e sbaglia tanto)5 – A Parma non ci sarà per squalifica e Ranieri lo sceglie al posto di Paredes. È provvidenziale con un salvataggio in area di rigore. Macchia la sua prestazione con un rosso per doppia ammonizione6 – Il solito motorino sulla sinistra. Pellegrini spreca da buona posizione dopo un suo ottimo cross. Bravo anche in fase difensiva6 – Si muove tantissimo in mezzo al campo senza dare punti di riferimenti agli avversari. Poi esce per infortunio prima della fine del primo tempo (dal 39’6,5: entra con personalità e voglia di fare bene. Nell’azione del gol è protagonista con una grande giocata)

5,5 – Torna titolare dopo tre panchine di fila. Per poca non trova il vantaggio mei primi minuti di gioco ma è bravo Diogo Costa in uscita. Poi spreca una clamorosa chance( dal 67’ Soulé 6: si vede poco)5,5 – Ranieri gli ha chiesto di tirare di più e lui ci prova dalla distanza al 12’, ma sua conclusione è troppo debole. Si vede poco (dal 74’ Paredes 5: entra malissimo in partita e sbaglia due palloni semplici)Allenatore:5,5 – Le scelte fanno discutere e Cristante tradisce la Roma con un rosso evitabile. Il passaggio del turno si giocherà all’Olimpico.