Una gara cruciale per il prosieguo della stagione della. Dopo il tracollo nel derby contro la, la formazione divuole difendere all'Estadiodiil 2-1 conquistato nella gara d'andata all'Olimpico e conquistare il pass per i quarti di finale di. 90 minuti che potrebbero decidere le sorti della panchina di Eusebio Di Francesco, sempre più traballante dopo il pesante ko nella stracittadina, ma non solo: la gara contro ildi Sergiopuò rilanciare le ambizioni dei capitolini in questo finale di stagione o affossarle definitivamente, in un momento molto difficile. La formazione di Di Francesco avrà a disposizione due risultati su tre ma dovrà fare grande attenzione: la rete fortunosa dinel finale ha riaperto un discorso qualificazione che sembrava già ben indirizzato verso i canali giallorossi.In casa Roma, torna dal 1' minuto Kostas, che dopo aver saltato il derby riprende il suo posto. Di Francesco sorprende tutti e schiera la difesa a tre: accanto al greco giocanoal posto di Fazio, bocciato dopo la brutta prestazione contro la Lazio. Chance dal 1' per, conche va in panchina; Zaniolo e Perotti giocano ai lati di. Fuori anche Cristante e Pellegrini, con Nzonzi in coppia con De Rossi. Conceicao recupera, il primo ristabilito completamente dopo l'infortunio e il secondo assente all'Olimpico per squalifica. In mezzo al campo ci sarà ancora Hector Herrera, mentre va a in panchina Brahimi.Nei due precedenti negli scontri a eliminazione diretta in una competizione europea, in entrambi i casi il Porto è riuscito a battere la Roma: nel secondo turno della Coppa delle Coppe 1981-1982 e nella Champions League 2016/2017. La formazione portoghese non si qualifica ai quarti dalla stagione 2014/2015, mente la Roma vuole conquistare il pass per il secondo anno di fila. L'ultimo successo dei giallorossi lontano dall'Olimpico nella fase finale è arrivato nel marzo 2008 contro il Real Madrid. A guidare la formazione di Di Francesco ci saranno Edin Dzeko, autore di 10 gol e 4 assist nelle ultime 11 partite, e Nicolò Zaniolo, che nella gara d'andata è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare una doppietta in una gara a eliminazione diretta di Champions League, alle spalle di Kylian Mbappé.