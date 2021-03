Sergio Conceicao, allenatore del Porto, parla in conferenza stampa del suo futuro sulla panchina dei Dragoni: "Per il rispetto che ho per i tifosi e la società, dico che ci sono cose più importanti in questo momento, vale a dire la partita di domani. Non è un problema, la mia continuità per me non lo è mai stata". Il tecnico era stato avvicinato anche alla Fiorentina.