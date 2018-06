Il Porto fa sul serio per Rodrigo De Paul. I lusitani stanno parlando da diversi giorni con gli agenti del classe 1994, l'interesse è concreto. Una volta raggiunto l'accordo con il giocatore, i Dragoes presenteranno un'offerta ufficiale all'Udinese sui 7 milioni di euro.



FIORENTINA ALLA FINESTRA - Il Porto vuole mettere la freccia sulla Fiorentina, in un testa a testa che può accendersi nei prossimi giorni. Pantaleo Corvino stima molto la punta argentina ma deve prima pensare alle cessione, come quella del francese Valentin Eysseric. L'offensiva del club di Oporto è una minaccia seria, De Paul può lasciare l'Italiano dopo 74 partite con la maglia bianconera dell'Udinese.