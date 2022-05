Chancel Mbemba Mangulu verso l'addio al Porto. Tra i pilastri della squadra di Sergio Conceicao, il centrale classe 1994 non ha ancora annunciato ufficialmente la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma il suo post sui social sembra non lasciare dubbi: "Grazie Signore per avermi fatto questa grazia, nei momenti difficili e nei momenti di gloria", il suo commento a una foto che mostra i titoli conquistati con i Dragoes.