In queste ultime ore in Portogallo si sta scatenando un caso corruzione che riguarda il Benfica. Il club lusitano è stato accusato dalla giustizia portoghese di vari reati. Secondo quanto riporta AS, il Benfica, un dipendente del club e due funzionari di corte sono stati accusati di vari reati come la corruzione attiva e passiva, favoritismi personali, violazione della segretezza della giustizia e falsificazione informatica. Il caso è noto in Portogallo con il nome di “e-Toupeira”. Per gli inquirenti, i funzionari giudiziari hanno trasmesso al dipendente del Benfica le informazioni pertinenti a procedimenti penali in corso. Informazioni ottenute in modo illecito. Gli eventi, secondo l’Ufficio del Procuratore, si sono verificati nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018.