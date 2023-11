Il Portogallo, con la vittoria di ieri per 2-0 contro l'Islanda, ha chiuso il discorso qualificazioni per Euro 2024 con punteggio pieno, 36 gol fatti e 2 subiti. Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, in conferenza stampa, ha commentato il percorso della sua nazionale e ha elogiato l'allenatore Roberto Martínez.



LE PAROLE - "Non credo che abbiamo mai avuto una fase di qualificazione così facile da quando sono in Nazionale, nemmeno nella storia della Nazionale. Il Portogallo si è qualificato perché ha giocato bene, ha un’ottima squadra, un ottimo allenatore e noi abbiamo meritato di passare il turno. Non è un caso che siamo già qualificati".