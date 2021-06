Diogo Dalot, terzino tornato al Manchester United dopo il prestito al Milan, ma sempre in orbita rossonera, parla ad A Bola dopo l'esordio col Portogallo nella sfida contro la Francia: "È stato un giorno perfetto, non c'è modo migliore per festeggiare il debutto, sono contento per la qualificazione alla fase successiva. Il ct mi ha chiesto di difendere il risultato e aiutare la squadra. Ora abbiamo pescato il Belgio, ma siamo pronti a tutto. Cercheremo di recuperare al meglio".