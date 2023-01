E' ancora mistero per quel che riguarda il futuro di José Mourinho. Durante la tournée in Algarve dei giallorossi si era parlato a gran voce dell’offerta della Nazionale portoghese come nuovo ct. Dei tanti pensieri dello Special One sul futuro e del summit segreto con il suo agente e i delegati della Federazione. Culminati con il gran rifiuto di Natale. La parola fine sembra averla messa lo stesso Portogallo che ha scelto Roberto Martinez come nuovo ct della Nazionale. Secondo i media britannici, l’ex ct del Belgio, avrebbe raggiunto un accordo verbale con la federazione portoghese. L’ufficialità è attesa entro la fine della prossima settimana.