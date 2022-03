Cattive notizie per il Portogallo, che in vista della semifinale playoff per qualificarsi al Mondiale dovrà rinunciare anche al difensore Pepe dopo la defezione di Ruben Neves. Il centrale del Porto è risultato positivo al Covid ed è a fortissimo rischio per la partita contro il Turchia. Al posto di Pepe è stato convocato il giocatore del Lille Tiago Djalo.