Portoagllo-Francia 2-2Risponde presente sul tiro a giro di Mbappé e non può nulla sul rigore di Benzema. Poi è mostruoso sul tiro a giro di Pogba aiutato dal palo.: Macina chilometri in fascia, è suo malgrado protagonista dell'episodio che concede il rigore dell'1-1 alla Francia (: Coordina il reparto difensivo con la leadership dei tempi d'oro, non è dal suo lato cheBenzema non si vede quasi mai, dal suo lato non si passa.: La mossa di Deschamps di blindare la fascia destra francese è efficace e infatti si vede poco e niente.Propositivo anche se un po' confusionario è dalle sue giocate che partono tante delle folate offensive dei lusitani (Scelto al posto di Bruno Fernandes, dà ordine e geometrie che si sono viste poco finora per i portoghesi. Prova più volte il tiro, ma non è fortunato: Corre e gioca per due, fenomenale da frangiflutti davanti alla difesa e si procura anche il rigore dell'1-0 mettendo a rischio ben più che la testa. Non riesce ad andareTanto, tantissimo fumo e poco, pochissimo arrosto (in crescita rispetto alle prime uscite, che rischio su Coman nel finale): È il più temuto dei suoi e la Francia lo marca praticamente a uomo, per questo poche volte viene servito nel giropalla e fatica ad attivarsi. Quando conta però c'è e i due rigori trasformati valgono oro e il record eguagliato di Ali Daei. Infinito.Il folletto imprevedibile delle prime uscite non si vede. Assente ingiustificato alla Puskas Arena.: Deschamps imbavaglia la sua corsia mancina e lui sfrutta freschezza e velocità sulla destra. Moutinho è l'usato sicuro che non tradisce mai.: L'uscita folle su Danilo è più da rosso che da giallo, il rigore concesso poteva costare caro.: Il terzino non è il suo ruolo, ma lui si adegua e difensivamente non soffre. In fase offensiva però è come non averlo.Dà sempre supporto sulle fasce, centralmente con lui non si passaPiù irruento del compagno, è solido nelle giocate difensive, ma a volte è troppo aggressivo e rischia più volte il cartellino (che puntualmente arriva).Preso in infilata da Renato Sanches e Semedo, non riesce mai a spingere e soffre su ogni folata offensiva portoghese (: subito infortunato;schierato terzino, si adatta e non sfigura)).: Più regista e assistman che mediano, lampi di classe pura e un piede caldissimo. Solo Rui Patricio (con l'aiuto del palo) gli negano il gol.il potenziale pallone d'oro non si vede praticamente mai e anche nel solito lavoro sporco difensivo fatica ad eccellere.: La mossa tattica a centrocampo snatura lui e l'attacco francese. Fatica a trovare collocazione e spazi e alla fine alza bandiera bianca (: qualche lampo, poco più).: Fa molto più il centrocampista che l'attaccante, ma alla fine fornisce una prestazione come il suo ruolo. Lì nel mezzo, senza picchi. (dall'88' Sissoko sv)Il giocatore più atteso si vede solo quando cade a terra, procurandosi un rigore che 9 volte su 10 non c'è. Per sua fortuna è quella volta che concede a una Francia brutta e sporca di tornare in partita, ma dalla stella dei Blue ci si aspetta di più.Per 45 minuti non si vede praticamente mai, ma dal rigore in poi cambia la sua gara. Prima l'1-1 che vale doppio, per sé che ritrova il gol in nazionale dopo 5 anni e per la Francia che rimette in piedi una partita difficile.All.: Prova a imbrigliare tatticamente il Portogallo e in parte ci riesce, ma offensivamente perde molta dell'imprevedibilità che avrebbe a disposizione. Per sua fortuna ci sono Pogba e Benzema.