Tutto o quasi ancora possibile nel Gruppo F, il "girone della morte" degli Europei che chiuderanno oggi la propria prima fase sia con Germania-Ungheria che con il big match fra Portogallo e Francia che a partire dalle 21 alla Puskas Arena di Budapest. I francesi allenati da Didier Deschamps sono già qualificati agli ottavi, ma non sono certi né del primo e né del secondo posto. Non è ancora certo della qualificazione invece il Portogallo di Fernando Santos a cui basterà però un punto e, in caso di vittoria, sarebbe anche certo di finire fra le prime due a prescindere dal risultato della Germania.l Portogallo ha vinto solo una delle ultime 13 sfide contro la Francia (1N, 11P), nella finale del Campionato Europeo 2016, giocata allo Stade de France.Questa sarà la quinta sfida tra Portogallo e Francia tra Europei e Mondiali, la prima però nella fase a gironi; tutti e quattro i precedenti incontri sono stati disputati in semifinale (Euro 1984, Euro 2000, Mondiali 2006) o in finale (Euro 2016).tra Europei e Mondiali (7V, 4N).della competizione.Il portoghesenon ha mai segnato contro la Francia. Les Bleus sono infatti la formazione contro cui ha giocato di più senza mai trovare la rete a livello internazionale (6 partite, 439 minuti), ma ha realizzato 19 gol tra Mondiali ed Europei insieme. In più, Ronaldo ha trovato la rete in 14 match differenti tra Mondiali ed Europei, record tra i giocatori europei insieme a Jürgen Klinsmann e Miroslav Klose.ha segnato 11 reti tra Mondiali ed Europei; solo Michel Platini (14), Just Fontaine (13) e Thierry Henry (12) hanno fatto meglio con la Francia.(4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, Joao Moutinho, Danilo; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota(4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté; Tolisso, Griezmann, Mbappé; Benzema.​