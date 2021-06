IL TABELLINO

Tre rigori, due doppiette, un palo, Portogallo primo in classifica, Portogallo fuori dall’Europeo, Portogallo di nuovo qualificato. Tensione ai massimi livelli. È successo tutto questo all’Arena Puskas di Budapest,E’ stata la serata di Benzema, di Pogba (fantastico) e soprattutto di CR7 che ha eguagliato il record mondiale di reti in nazionale:Nemmeno la certezza della qualificazione aveva indotto Deschamps a far respirare i titolari.. Il resto tutto uguale, anche Benzema al centro dell’attacco. Per cercare il rilancio, invece,e mettendo fuori lo spento Bruno Fernandes di questo Europeo per schierare un centrocampista dinamico come Renato Sanches che finora, tutte le volte che è entrato dalla panchina, ha fatto bene.Le mosse del vecchio Santos, a differenza di quelle di Deschamps, hanno prodotto gli effetti voluti. Era tutto più logico, tutto più efficace nella squadra di Ronaldo: Moutinho gestiva, Renato Sanches spingeva, Danilo proteggeva. La Francia giocava invece con la classifica in mano,. Si è vista una sola giocata degna della squadra campione del mondo,calciata centralmente dal parigino sulle mani di Rui Patricio. E se c’era bisogno di togliere altra tensione dalla gara, ci ha pensato il gol dell’Ungheria in Germania.A quel punto, una vittoria avrebbe dato il primo posto del girone al Portogallo.che invece di respingere la punizione dello scatenato Bernardo Silva ha...Il dischetto era, manco a dirlo, di Cristiano Ronaldo: botta secca e gol numero 108 in nazionale, a un solo gol dal record mondiale di Ali Daei.Tolisso era fuori dal gioco, Benzema mai coinvolto, Mbappè solo un po’ di più. I Bleus si reggevano su, ma non si vedevano le premesse per il pareggio. SenonchéEra l’ultimo minuto del primo tempo e su rigore si è finalmente sbloccato Benzema.A inizio ripresa Deschamps ha tolto Lucas Hernandez (ammonito per un fallo su Bernardo Silva) per mettere Digne, mentre Santos è stato costretto a lasciare fuori Danilo, ancora frastornato dal cazzotto di Lloris, per inserire Palhinha., un lancio di 30 metri per Benzema, scattato sul filo del fuorigioco fra Semedo e Ruben Dias, diagonale di Karim da destra a sinistra, palo e gol. Per il guardalinee era fuorigioco, per il Var no.ma quando c’è la classe succede anche questo. Dopo il 2-1, e con l’1-0 dell’Ungheria sulla Germania, il Portogallo era quarto in classifica e fuori dall’Europeo.sinistro. Era una partita pazza dove poteva succedere di tutto. E tanto, se non tutto, è successo dopo meno di un’ora. Cross di Ronaldo, braccio largo di Koundé, altro rigore, il terzo della serata, il secondo per i portoghesi. È andato ancora lui, CR7, sul dischetto. Non poteva sbagliare e non ha sbagliato.Altro cambio offensivo nella Francia con Coman al posto di Tolisso. Deschamps aveva quattro attaccanti: Coman, Benzema, Mbappé e Griezmann. E Rabiot terzino sinistro..., con una prodezza, ha messo sulper respingere un istante dopo anche il tiro di Griezmann. Il Portogallo era in affanno, Santos ha messo dentro Bruno Fernandes e Ruben Neves. Si è fatto male anche Semedo ed è entrato il milanista Dalot, fresco reduce dall’Europeo Under 21.Portogallo Francia 2-2Marcatori: 31′ Ronaldo (rig.)(P), 45' Benzema (rig.)(F), 47′ Benzema, 60′ Ronaldo (rig.)(P).(4-3-1-2): Rui Patricio; Semedo (79′ st Dalot), Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Moutinho (73′ st Ruben Neves), Danilo (46′ st Palhinha), Sanches (87′ st Sergio Olivera); Bernardo Silva (73′ st Bruno Fernandes); Ronaldo, Diogo Jota.A disp: William Carvalho, Rafa Silva, Fonte, Joao Felix, Andre Silva, Rui Silva.Ct. Santos.(4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez (46′ st Digne; 52′ st Rabiot)); Pogba, Kanté; Tolisso (66′ st Coman), Griezmann (87′ st Sissoko), Mbappè; Benzema.A disp. Giroud, Ben Yedder, Pavard, Maignan, Mandanda, Lenglet, Lemar, Zouma.Ct. Deschamps.Arbitro: Lahoz (SPA): 28′ Lloris (F), 36′ Lucas Hernandez (F), 39′ Griezmann (F), 83′ Kimpembe (F)