Il Portogallo cade contro il Marocco e chiude ai quarti di finale la propria avventura ai Mondiali in Qatar, ma Pepe non ci sta. L'esperto difensore lusitano, riporta Relevo, si è sfogato duramente al termine della partita scagliandosi contro l'arbitro Facundo Tello e la decisione della FIFA di designare un fischietto argentino per l'incontro: "È inammissibile che oggi abbia arbitrato un direttore di gara argentino dopo quello che è successo ieri, con Messi che si è lamentato. Dopo quello che ho visto oggi possono dare il titolo all'Argentina".