LE PROBABILI FORMAZIONI

, calcio d’inizio alle ore 18, è la seconda partita del gruppo F, dopo il pareggio tra Ungheria e Francia . già decisiva per il percorso all’Europeo dei tedeschi. Contro la Nazionale dil’imperativo è vincere, dopo il ko nella gara d’esordio con la Francia. I lusitani invece, forti del successo contro l’Ungheria 3-0, sono più tranquilli nella corsa agli ottavi.. “La Germania è molto forte ma troverà di fronte una grande squadra. Non temo la nazionale tedesca ma non siamo favoriti - ha detto il ct portoghese Santos -. Al momento penso che non ci sia nessuna squadra in Europa o nel mondo che pensa che sarà facile battere il Portogallo”. Insomma, non c’è solo Ronaldo, Germania avvisata.(4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo Pereira, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo.(3-4-3): Neuer; Rudiger, Hummels, Ginter; Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens; Gnabry, Muller, Havertz​.