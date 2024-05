Portogallo, i convocati per Euro 2024: Leao con Cristiano Ronaldo, c'è un altro "italiano"

Ilconosce già i 26 giocatori con cui darà l'assalto aIl commissario tecnicoha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte non solo alle ultime tre amichevoli (4 giugno contro la, 8 giugno contro lae 11 giugno contro l'), ma anche agli Europei che prenderanno il via il 14 giugno.Il Portogallo, inserito nel, inizierà il suo personale cammino il 18 giugno a Lipsia contro la, per poi affrontare laa Dortmund (22 giugno) e laa Gelsenkirchen (26 giugno).- Martinez non rinuncia ai mostri sacri, affiancati dalle stelle del Manchester City. C'è il milanista, chiamato anchenonostante abbia perso il posto da titolare alla Roma.

: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma).: António Silva (SL Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto) e Rúben Dias (Manchester City).: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (SL Benfica), João Palhinha (Fulham FC), Otávio Monteiro (Al Nassr), Rúben Neves (Al-Hilal) e Vitinha (PSG).

: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (FC Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) e Rafael Leão (AC Milan).