Al termine del pesante ko contro la Germania, il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato a TVI24: "La Germania è una delle migliori squadre al mondo. Abbiamo iniziato bene, con organizzazione in gioco, cercando di uscire, andando in vantaggio su contropiede. Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare ma non siamo riusciti, loro hanno reagito con il terzino sinistro (Gosens, ndr). Ho provato a cambiare qualcosa all'intervallo, ma abbiamo concesso il 3° e il 4° gol allo stesso modo. È stata una vittoria giusta per la Germania".



SUGLI ERRORI - "Collettivamente ci difendiamo male. Quando il terzino sinistro è sempre in grado di fare quello che ha fatto, qualcosa è andato storto. Ora dobbiamo riguardare la partita e parlare con i giocatori, liberandoci mentalmente e pensando alla Francia".