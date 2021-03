Alla vigilia della sfida di domani in Lussemburgo, il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato in conferenza stampa, tornando sul gol-fantasma di Cristiano Ronaldo in Serbia e sulla reazione dell'attaccante della Juve: "E' stato solo un momento di grande frustrazione. Cristiano sarà sempre capitano, è un esempio nazionale, lo dicono tutti i giocatori. Per il lavoro, l'allenamento...è un esempio sociale. Se Cristiano avesse offeso l'allenatore, i compagni o la federazione ci avremmo pensato, ma non è successo nulla di simile. Per qualcuno che vuole sempre vincere è stato un momento di grande frustrazione: lui dà tutto per la Nazionale. Dieci minuti dopo la partita ha pubblicato un post: nessuno dice che è stato un bel gesto, ma chiedersi se Ronaldo sarà ancora capitano... lo sarà di sicuro".