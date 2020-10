Il presidente della repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha augurato pronta guarigione a Cristiano Ronaldo: "Ho saputo, gli auguro ogni bene e ho parlato con la Federcalcio, che ha un sistema di test fatti ogni giorno. I giocatori provengono da paesi diversi, c'è un controllo immediato di ogni situazione. Gli ho gatto gli auguri e domani sosterremo la squadra, sapendo che ci sono già state partite molto recenti in questa competizione in cui abbiamo giocato senza Cristiano Ronaldo ed è per questo che abbiamo vinto e fatto una grande partita. È ovvio, che implicala quarantena, un sacrificio personale, familiare e professionale".