Il Portogallo scende in campo alle 19.45, per l'amichevole contro la Nigeria, senza Cristiano Ronaldo come da previsioni.



Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Dias, A. Silva, Mendes; Otavio, Fernandes, Carvalho; Joao Felix, An. Silva, B. Silva.

Allenatore: Santos.



Nigeria (4-3-3): Uzoho; Osayi-Samuel, Akpoguma, Troost-Ekong, Bassey; Aribo, Ndidi, Iwobi; Lookman, Moffi, Simon.

Allenatore: Peseiro.