La tripletta di Goncalo Ramos è stata decisiva nel trionfo del Portogallo sulla Svizzera. A RTP3, si è lasciato andare a queste dichiarazioni: “Incredibile, è stato tutto così veloce. Sto vivendo un sogno. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Se sarò titolare anche ai quarti? Non dovete chiederlo a me. Io lavoro al massimo per farmi trovare pronto, poi si vedrà. Cristiano? Ha parlato con me, così come con tutti. É andata bene ma lui cerca sempre di aiutarci”.