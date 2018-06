Cristiano Ronaldo è stato eletto miglior giocatore in campo nella sfida tra il suo Portogallo e la Spagna all'esordio al Mondiale. Ecco le sue parole al termine del match: "Questo è il frutto del lavoro di tanti anni, la gente ha sempre creduto in me. La squadra oggi si è sacrificata al massimo contro una delle favorite per la vittoria finale. Sono felice dei miei record, ma ora dobbiamo vincere le prossime due partite per qualificarci; non siamo favoriti per questo Mondiale, ma siamo i campioni d'Europa e rappresentiamo un'alternativa in più".