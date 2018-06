Il ct del Portogallo, Fernando Santos, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale dei Mondiali contro l'Uruguay: "La forza più grande dell'Uruguay è l'Uruguay stesso: ha tecnica, un allenatore che li ha cresciuti da dodici anni, un gruppo di uomini che agisce come un blocco unico. Ma sono convinto che siamo superiori e che vinceremo: lo faremo però solo se saremo concentrati e se faremo il nostro calcio. Quanto dipendiamo da Cristiano Ronaldo? Mi aspttavo la domanda. Se gioca da solo perde, se giochiamo in undici possiamo vincere. L'Uruguay non ha ancora concesso gol? Abbiamo molto rispetto per loro, ma anche una gran fiducia: pensiamo di poter invertire la tendenza con il nostro gioco. Gara noiosa? non credo proprio".