"Undici che vince non si cambia? Esatto, ma uno l'ho cambiato". Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato ai microfoni di Sic prima della gara contro il Marocco.



ASPETTATIVE - "Come andrà la partita non lo so, ma so cosa mi aspetto dai miei giocatori. Ci vuole tanta competitività, voglia di giocare e gareggiare. Ci aspettiamo tanto da questa gara".