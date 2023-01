Il Portogallo trova il nuovo commissario tecnico. L'ex allenatore del Belgio Roberto Martinez ha infatti raggiunto un accordo verbale per diventare il nuovo tecnico della nazionale portoghese: la nomina del 49enne spagnolo sarà finalizzata entro la fine della prossima settimana, secondo quanto riportato da The Athletic.



IL DOPO SANTOS - L'ex Everton, che aveva ricevuto manifestazioni d'interesse da parte di club e nazionali, era svincolato dopo aver lasciato il Belgio in seguito alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar: ora tocca a lui succedere a Fernando Santos.