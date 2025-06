Portogallo-Spagna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Partita: Portogallo-Spagna

Portogallo-Spagna Data: domenica 8 giugno 2025

domenica 8 giugno 2025 Orario: 21:00

Canale Tv: Cielo, Rai Due, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Cielo, Rai Due, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio Streaming: Rai Play, Sky Go, NOW

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Trincao, Ronaldo, Pedro Neto. Ct: MartinezSPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Ct: De la Fuente

Portogallo-Spagna arà visibile in diretta e in chiaro su Rai Due e su Cielo. Si potrà seguire anche sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.Portogallo-Spagna sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app SkyGo per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc; un'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand, tramite abbonamento selezionando il pacchetto 'Pass Sport'. Sarà visibile in diretta streaming gratuita su Rai Play e sul sito di Cielo.

La telecronaca su Cielo, Sky e Now Tv sarà affidata a Riccardo Gentile, con commento tecnico di Riccardo Montolivo.