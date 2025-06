Getty Images

: l'incomprensione con Ruben Dias costa lo svantaggio iniziale. Incolpevole sul raddoppio di Oyarzabal, lasciato troppo libero di colpire. Attento sui tiri dalla distanza di Nico Williams e Isco. Para il rigore di Morata ed è di nuovo protagonista in una sequenza finale.: Martinez lo schiera terzino destro. Con davanti uno come Nico Williams faticherebbe chiunque, soprattutto chi viene adattato. Serve in modo involontario il pallone per il primo goal di Zubimendi. (45': basta l'ingresso di un terzino di ruolo per dare ordine. Con lui Nico Williams diventa inoffensivo. Sbaglia un goal facile, ma ottima gara).

: pasticcia sulla rete del vantaggio di Zubimendi e sul secondo goal è in ritardo nella chiusura su Oyarzabal.il movimento di Oyarzabal e la palla perfetta di Pedri lo colgono impreparato. Troppo passivo nell'occasione del 2-1 degli spagnoli. (74' Renato Veiga 6: ordinato).segna il pareggio, entrando di prepotenza nell'area spagnola ed è decisivo sulla rete di Ronaldo. Dà l'impressione poter sempre creare un pericolo e in fase difensiva concede pochissimo spazio a Yamal. Devastante anche nei supplementari: la difesa delle Furie Rosse sta ancora cercando di prenderlo. E pensare che nella finale di Champions era stato quasi in disparte, perché dall'altra parte spingeva Hakimi...

: nel primo tempo fatica a emergere in mezzo al campo. Poi Martinez lo sposta a destra, dove dà equilibrio. (74': fa ammonire Le Normand e Pedro Porro con due sgasate delle sue. Ha il merito di riaccendere il Portogallo): esce alla distanza dopo un primo tempo difficile. Rimane il punto di riferimento della squadra: quando gira, girano tutti i compagni. Ottimo rigore il suo.: tanta corsa e sacrificio, ma davanti si fa vedere solo per l'assist a Nuno Mendes. Troppo poco per la sufficienza. (dal 106').: gli manca il guizzo, ma ha il merito di rimanere sempre in partita. Si fa sentire soprattutto in fase difensiva, si vede annullato l'unico guizzo offensivo che aveva portato al goal. Glaciale dal dischetto.

: perde troppi palloni e non è mai pericoloso. Si fa notare solo per l'ammonizione rimediata. Martinez lo lascia negli spogliatoi dopo l'intervallo. (dal 45': dà solidità al centrocampo in un momento difficile. Firma il rigore decisivo).: semplicemente immortale! In attacco non si vede mai, ma quando il pallone capita dalle sue parti anticipa Cucurella con il guizzo del campione. Eterno. (dall'88': tiene in apprensione i centrali spagnoli, fa centro col primo rigore).: sbaglia la formazione iniziale, schierando Joao Neves a destra. Bravo a cambiare dopo 45 minuti con gli ingressi di Bruno Neves e Semedo. Difeso da Ronaldo dopo la vittoria, iniezione di fiducia in vista dei prossimi Mondiali.

: troppo affilato il bolide di Nuno Mendes per pensare di farci qualcosa, mentre per sua fortuna Bruno Fernandes si vede annullato il 2-2 che aveva trovato dalla distanza. CR7 è talmente vicino che non riesce neanche ad accennare un movimento sul secondo pareggio portoghese.: ingenuo nell'affrontare Nuno Mendes lasciandogli lo spazio per incrociare col sinistro e pareggiare i conti. De La Fuente gli concede fiducia dall'inizio, ma ne ricava solo due brutte figure su entrambi i goal lusitani. All'ennesima frittata all'inizio dei supplementari, con Semedo a un passo dalla rimonta, De La Fuente si decide a toglierlo. (dal 92': impossibile fare peggio di Mingueza, ma a un certo punto quasi si inventa il goal della domenica da casa sua. Ottimo ingresso in campo)

: solido il centrale dell'Atletico Madrid, con la freschezza di Huijsen forma una linea difensiva di tutto rispetto. Fa valere l'esperienza rispetto al giovane e quotatissimo compagno di reparto, mette il gambone su Leao prima che entri in area e le cose si facciano incandescenti al 90'. Nei supplementari arranca.: il suo movimento a mettere in fuorigioco Cristiano Ronaldo sul goal del pareggio in teoria è giusto, ma l'incrocio col fenomeno dell'Al-Nassr lo tradisce per questione di centimetri. Buona gara per il resto, sul secondo goal subito una deviazione tradisce il reparto e in particolare Cucurella che si trova sbilanciato.

: fischiatissimo come sempre in Germania dopo quel tocco di mano ai quarti di finale di Euro 2024, non si cura dell'ostilità dei quasi 66mila tifosi allo stadio e offre la consueta spinta sulla sinistra. Molle, molto molle su Ronaldo in occasione del goal del fenomeno portoghese, ma il voto complessivo non scende sotto la sufficienza per la prestazione.: illumina Oyarzabal con un corridoio sensazionale che l'attaccante basco converte prendendo il portiere in controtempo. Dopo il 2-2 prende la Spagna per mano e si accende, ma è la serata di Nuno Mendes che riesce a murargli una conclusione ravvicinatissima dopo una serpentina in area. Il migliore dei suoi. (dal 74': torna in Nazionale dopo 6 anni, sfiora il goal dalla distanza con un gran tiro parato da Costa. Non sbaglia dal dischetto, seppur con brivido perché Costa si era tuffato dalla parte giusta)

: ti aspetti Pedri in zona pericolosa e invece ecco la zampata del volante della Real Sociedad, che presto potrebbe raggiungere Merino all'Arsenal. Un goal semplice, fatto di posizionamento e intelligenza che sono le armi migliori di questo centrocampista.: nella sfida contro tanti compagni del PSG non è il più brillante, nonostante una prova non eccellente dei compagni di reparto in Francia Joao Neves e Vitinha. Nuno Mendes, però, stavolta ruba la scena a tutti. Ammonito, non incide come suo solito, viene sostituito. (dal 74': sostanza per contenere un Portogallo in crescita via via che la gara va avanti, specie con gli ingressi di Leao, Ramos e Semedo. Perfetto nel rigore come nella scorsa edizione del torneo)

: cross arcuato verso il cuore dell'area, un rimpallo e Zubimendi trova il goal del vantaggio. Nuno Mendes lo affronta nella maniera corretta in zona difensiva e riesce addirittura ad avere la meglio in quella offensiva: c'è da dire che Mingueza non si fa aiutare per nulla su quella fascia, Prova a scuotersi dopo il 2-2, ma non è nella sua serata migliore. (106': centravanti di manovra molto adatto al gioco di questa Spagna, segnare non sarebbe neanche il suo compito principale ma lui se ne frega e va in goal piuttosto spesso, come stasera per il 2-1 su palla geniale di Pedri in area. Non combina molto altro dalla ripresa in poi, ma lascia il suo segno. (dal 111'un classico, entra praticamente per battere il suo rigore e lo sbaglia)

: non da meno rispetto a Yamal, anche quando la fiamma del talento non brilla. Dal suo piede nascono i pericoli maggiori in avvio di gara, ma poi in qualche modo Joao Neves in una insolita posizione di terzino destro lo argina, prima dell'ingresso di Semedo che doveva essere la scelta iniziale e lo dimostra. Cala vistosamente con il passare dei minuti. (dal 92': deve sbattersi molto in copertura perché Isco non è Pedri e serve una mano dietro. Rischia tantissimo su Nuno Mendes in area ma la chiusura risulta in qualche modo efficace. Squisito il suo rigore)

: chissà cosa avrà visto negli occhi di Mingueza per preferirlo a Pedro Porro. La partita delle Spagna risente un po' della serata meno fruttifera del solito delle giovanissime ali, ma il livello di questa nazionale ormai sopperisce a qualsiasi cosa. Perde però ai rigori la prima finale della sua gestione: anche i migliori sbagliano.