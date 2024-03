Portogallo-Svezia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GUARDA PORTOGALLO-SVEZIA SU NOW TV

si sfidano domani allo stadio Alfonso Henriques di Guimaraes in unche si terranno tra giugno e luglio in Germania. La sfida è di grande fascino, sia perin vista degli Europei (la Svezia, invece, non si è qualificata), sia per osservare tanti giocatori che sono stati, o sono, protagonisti del campionato italiano. Infine, occhio anche al mercato: amichevoli come questa sono sempre terreno di caccia per addetti ai lavori e osservatori, in vista della prossima campagna trasferimenti.Il Portogallo si è qualificato per gli Europei stravincendo il suo girone di qualificazione a punteggio pieno, con 30 punti, frutto di 10 vittorie, precedendo, nella classifica del Gruppo J, Slovacchia, Lussemburgo, Islanda, Bosnia Erzegovina e Liechtenstein.Partita: Portogallo-SveziaData: 21 marzo 2024Orario: 20.45Canale TV: Sky Sport Uno (201)Streaming: Sky Go e NOWL'amichevole tra Portogallo e Svezia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201).Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio dedicato Sky Go, fruibile sui vari device portatili.: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.Telecronaca di Portogallo-Svezia affidata a Dario Massara.In campo numerose conoscenze del nostro calcio. Fra chi ha giocato, o gioca, in Italia, fra i probabili 22 titolari ci dovrebbero essere: Dalot, Cancelo, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Lindelof, Hien, Kulusevski e Cajuste.(4-1-4-1): Diogo Costa; Dalot, Dias, Inacio, Cancelo; Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otavio, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct. Martinez(4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Hien, Augustinsson; Kulusevski, Cajuste, Larsson, Forsberg; Isak, Gyokeres. Ct. Tomasson