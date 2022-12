Portogallo-Svizzera (calcio d'inizio alle ore 20 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) è una gara valevole per gli ottavi di finale ai Mondiali in Qatar. Si gioca al Lusail Stadium di Al Daayen: chi passa il turno ai quarti trova la vincente della sfida di oggi pomeriggio tra Marocco e Spagna nella parte del tabellone con Francia e Inghilterra.



PROBABILI FORMAZIONI



PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Pepe, Cancelo; Ruben Neves, William Carvalho; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. CT: Santos.



SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. CT: Yakin.



Arbitro: Cesar Arturo Ramos Palazuelos, assistenti Alberto Morin Mendez e Miguel Angel Hernandez Paredes, Istvan Kovacs quarto uomo, Fischer e Irrati al Var.