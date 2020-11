19.35 - Inter e Genoa sì, Roma, Fiorentina e Lazio no. Al momento è questa la situazione, le Asl regionali hanno bloccato la partenza per le nazionali dei giocatori giallorossi (complice la positività al Covid-19 di Edin Dzeko), viola e biancocelesti, mentre non arrivano conferme di un blocco da parte dell'Asl della Liguria riguardo ai giocatori rossoblu. I nazionali dell'Inter potranno partire, ma saranno obbligati a farlo con 'viaggi protetti', di fatto con voli privati.



18.10 - Niente nazionale per i giocatori di Genoa, Roma, Fiorentina, Lazio, Sassuolo e Inter. ​​Le ASL regionali di riferimento hanno bloccato la partenza dei calciatori che erano pronti a raggiungere le rispettive Nazionali e rispondere alle chiamate dei propri commissari tecnici. Questo perché le squadre citate attualmente sono in bolla per le positività di alcuni giocatori. In attesa di nuovi sviluppi e di comunicazioni ufficiali, risponderanno alle convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti.



La Federcalcio, intanto, ha preso tempo: vuole capire la situazione e di conseguenza deciderà come muoversi. Non sono da escludere nuove convocazioni.