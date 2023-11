3 settembre 2023, la squadra allenata da Vincenzo Italiano scende in campo a San Siro prendendoe andando alla sosta per le nazionali nel peggior modo possibile. Nonostante le due settimane pesanti la squadra viola lavora bene e molto bene il successivo blocco di partite senza mai trovare sconfitte. I gigliati chiudono alla grande strappando tre punti con relativa facilità e c. Altra sosta, stavolta il clima al Viola Park è ben diverso. Ironia della sorte, col morale alle stelle e forti di un posizionamento Champions Biraghi e soci disputano tre partite in campionato e una in Conference col Cukaricki. Quella coi serbi è l’unica vittoria, anche se rotonda, trovata dalla Fiorentina nei quattro incroci. Con Empoli, Lazio e Juventus arrivano tre sconfitte tutte diverse ma che portano con sé un comun denominatore:La domanda è tanto spontanea e lecita quanto complessa: ma che cosa è successo alla Fiorentina? Tutto e niente. La chiave sta, probabilmente,La squadra ha, semplicemente, girato alla perfezione. La Fiorentina ha dominato nel possesso palla e nelle occasioni, la mediana ha macinato gioco con pazienza, i difensori hanno messo un’attenzione diversa dal solito e ogni componente del pacchetto arretrato si è sempre fatto trovar pronto in caso di qualche sparuta quanto inevitabile ingenuità di un compagno. Soprattutto, seppur senza segnare,La Fiorentina si è seduta da quella straordinaria vittoria? Probabilmente no, più semplicemente alcune cose che avevano funzionato così bene un mese fa si sono inceppate.Quella vista con la Juve è stata la solita Fiorentina di sempre, padrona del campo in quanto a possesso palla, abile e rapida nella riaggressione, paziente nel manovrare. Con i suoi pregi, la Viola si è comunque mostrata anche in tutti i suoi difetti. I gigliati non sono mai riusciti a scassinare la scatola difensiva messa in campo dalla Juventus, il possesso palla si è rapidamente trasformato iPoco movimento fra le linee e, al netto di un commovente Nico Gonzalez, un apporto quasi nullo da parte degli attaccanti.E qui sta forse il peccato originale di una Fiorentina sempre più eterna incompiuta. Quando la punta (ormai quasi una costante) non riesce ad entrare nel vivo del gioco, la squadra non riesce a trovare incisività sotto porta e i numeri indicano in maniera inequivocabile come a Firenze esista un problema centravanti. In undici partite di campionato le punte gigliate hanno trovato la miseria di un solo gol (Nzola contro il Cagliari, rete del definitivo 3 a 0). Se i giocatori di maggior talento come Nico e Bonaventura non pescano il Jolly diventa tutto ancora più difficileAlla ricetta aggiungiamo anche le ormai, che una squadra come la Juve (ma anche la stessa Lazio) difficilmente ti perdona, eddell’allenatore che è estremamente riluttante a cambiare modulo anche in situazioni emergenziali. Il risultato è quello di una squadra, quando non tiene i ritmi altissimi, prevedibile e poco pericolosa negli ultimi 20 metri, che espone il fianco quando gli avversari ripartono e che, soprattutto, non cui non riesce praticamente mai mettere a referto i gol ‘sporchi’, quelli che segnano i centravanti veri. Anche perché la Fiorentina al momento non ne ha e questa sicuramente non è una colpa di Italiano.