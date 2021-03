È noto da tempo come il Manchester Utd sia alla ricerca di un difensore centrale da affiancare a Maguire la prossima stagione. Uno dei principali obiettivi è il nazionale spagnolo Pau Torres, del Villarreal, che ha una clausola di rescissione dei circa 60 milioni di euro.



Secondo Manchester Evening News, il ventiquattrenne che piace anche alla Lazio e alle big spagnole, è molto interessato ad un trasferimento in Premier League, dove potrebbe instaurarsi un derby di Manchester per assicurarselo.