Costa caro a Dele Alli il post social con cui aveva gravemente deriso un cittadino asiatico in piena emergenza coronavirus lo scorso febbraio. La Football Association infatti ha deciso di squalificare il centrocampista inglese per una giornata, di comminargli una multa da 50mila sterline e di obbligarlo a un corso educativo. "In risposta alla decisione della FA - le parole di Alli in un comunicato pubblicato dal Tottenham -, vorrei scusarmi nuovamente per qualunque offesa causata dal mio comportamento. E' stato uno scherzo estremamente mal giudicato riguardo a un viros che ha colpito tutti noi più di quanto potessimo mai immaginare. Ringrazio che la FA abbia confermato che le mie azioni non erano razziste perché io condanno ogni forma di razzismo. Dobbiamo essere tutti più consapevoli delle parole e delle azioni che utilizziamo e come possano essere percepite dagli altri". Brutta notizia per Mourinho, che dovrà quindi fare a meno di Alli nella sfida del 19 giugno contro il Manchester United, cruciale per la lotta Champions League.