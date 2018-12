Il turno di Serie A si chiude con un doppio posticipo: lunedì tocca alla Lazio, in trasferta contro l'Atalanta. I biancocelesti partono in svantaggio, a 3,15, contro il 3,45 del pareggio e il 2,20 sui bergamaschi. Riscatto in vista, invece, per il Milan dopo la beffa in Europa League: rossoneri a 1,90 nella gara di Bologna, pari a 3,40, emiliani a 4,25.