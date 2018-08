Scelto, atteso, sgrezzato in un percorso di crescita così tante. Ora Piotr Zielinski è pronto a prendersi il Napoli, e con la Lazio ne ha dato una prima concreta dimostrazione. Ancelotti se ne è innamorato fin dal ritiro di Dimaro. Potenza abbinata a tecnica, velocità, dribbling, tiro da fuori: il polacco è il prototipo del centrocampista moderno. Ma la sua carriera poteva andare diversamente.



POTEVA ESSERE ROSSONERO - Questa sera al San Paolo arriva il Milan. Non una squadra qualunque per Zielinski, che nell’estate del 2016 fu vicinissimo ai rossoneri. Montella, che lo seguiva e apprezzava da tempo, lo aveva segnalato ad Adriano Galliani, lesto nel raggiungere un accordo di massima con l’Udinese. Ma non quello con il giocatore, tentennante per l’interesse del Liverpool di Klopp. Situazione di stallo, nella quale si inserì alla perfezione Giuntoli che, sfruttando i buoni rapporti con la società friulana, strappò il polacco ai rossoneri.



BLINDATO - Due anni colorati d’azzurro dopo, il Napoli vuole blindarlo. A giugno, poco prima dell’inizio del Mondiale, il presidente De Laurentiis ha incontrato a Capri l’entourage del classe '94, iniziando a gettare le basi per il rinnovo. Nelle ultime settimane i contatti sono proseguiti senza intoppi. Secondo quanto appreso da calciomercato.com l’accordo per il prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza nel 2021, è vicinissimo. Zielinski si legherà al Napoli fino al 2023, con un ingaggio che salirà dagli attuali 1,1 milioni a stagione a una cifra che oscillerà tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione. La clausola rescissoria, uno degli snodi cruciali della trattativa, verrà portata da 65 milioni a circa 100 milioni di euro.